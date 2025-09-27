Margarita Belén, Basail y Resistencia, las localidades más afectadas por la lluvia

El registro de lluvias abarcó desde la mañana hasta la tarde del sábado y mostró variaciones significativas entre la zona metropolitana y el interior de la provincia.

Día de lluvia en Resistencia

El sábado estuvo marcado por la intensa caída de lluvias en gran parte de la provincia. Un informe realizado por la Policía del Chaco registró la cantidad de milímetros caídos desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas.

Según el documento, las localidades más afectadas fueron Margarita Belén, con 37 milímetros; Basail, con 32; y Resistencia, con 30. Asimismo, en la zona metropolitana, Colonia Benítez registró 29 mm.

En el interior, San Martín fue la siguiente zona más afectada: La Eduvigis acumuló 20 milímetros, Colonia Elisa 16 mm y Pampa Almirón 15 mm. A estas localidades le siguen Samuhu con 16 mm, Haumonia con 12 mm y La Clotilde con 11 mm.

Mientras que en Machagai cayeron 10 milímetros, en Avia Terai 9 mm, Corzuela 8 mm y en Napenay 7 mm. Por último, las localidades donde menos agua cayó fueron Los Frentones y Pampa del Infierno, con 4 mm cada una.

