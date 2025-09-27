La imagen de «Pequeño J», el narco acusado por el triple femicidio en Florencio Varela

La Justicia emitió un pedido de captura nacional e internacional para el sospechoso, que fue identificado como Victoriano Tony Janzen Valverde.

La Justicia emitió en la noche del viernes una orden de captura nacional e internacional contra Victoriano Tony Janzen Valverde, alias «Pequeño J», señalado como el autor intelectual del triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en una casa del partido bonaerense de Florencio Varela.

Para los investigadores, Valverde sería el líder de la organización criminal que planificó todo: desde la trampa de la supuesta fiesta hasta la transmisión en vivo del crimen a través de un grupo cerrado de Instagram. Por estas horas, el joven de 20 años es considerado el delincuente más buscado de la Argentina.

Nacido en La Libertad, Perú, «Pequeño J» se forjó dentro del narcotráfico por su brutalidad y por su capacidad de liderazgo en bandas criminales. Según las fuentes judiciales, ideó un plan frío y mafioso: atraer a las chicas con la promesa de una fiesta en Ciudad Evita, trasladarlas a Florencio Varela y asesinarlas como mensaje de disciplina para su entorno.

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados en una cámara séptica en el fondo de la vivienda.

La cédula peruana del prófugo acusado de haber asesinado a las tres jóvenes de La Matanza

En el marco de la búsqueda, la policía allanó un búnker en el barrio porteño de Barracas, donde «Pequeño J» dejó trampas electrificadas y un mensaje escrito para las fuerzas de seguridad. Los investigadores creen que el joven intentará huir del país, por lo que difundieron su foto y nombre junto a la orden de captura internacional.

LOS DETENIDOS POR EL TRIPLE CRIMEN

Mientras tanto, ya hay cinco personas detenidas en la causa:

Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), sorprendidos en la casa de Florencio Varela cuando intentaban limpiar la escena del crimen.

Magalí Celeste González Guerrero (28) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), dueños de la propiedad, arrestados en un hotel alojamiento.

Lázaro Víctor Sotacuro, detenido este viernes en la ciudad de Villazón, Bolivia, acusado de ser el conductor de la camioneta en la que trasladaron a las víctimas.

Todos están imputados por homicidio agravado y alojados en el penal de Melchor Romero bajo prisión preventiva.

Fuente:diariochaco

Comentarios