Allanamientos en Sáenz Peña por abuso sexual: hallaron dispositivos y un arma de fuego

La causa de abuso es por una niña de 4 años. Por el caso hay un hombre de 35 años.

En el marco de una investigación por un presunto caso de abuso sexual contra un menor de 4 años, la Fiscalía de Investigación Penal de Sáenz Peña y el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°3 ordenaron una serie de allanamientos en distintos barrios de la ciudad.

Uno de los procedimientos se realizó en la vivienda de un hombre de 35 años, identificado como J.A.R., quien ya se encuentra detenido por este caso y es pariente cercano de la víctima. En el lugar se secuestraron diversos dispositivos electrónicos.

Los allanamientos se llevaron adelante este viernes en los barrios Mariano Moreno, Ensanche Sur y Belgrano, con la participación de ayudantes fiscales, personal de la División Investigaciones, Infantería, División C.O.M., Patrulla Preventiva y efectivos del 911. Las diligencias se efectuaron bajo orden del Juzgado de Garantías, a cargo del juez subrogante Carlos Verbeek.

Según se informó, las medidas incluyeron el secuestro de computadoras de escritorio, notebooks, tablets, teléfonos celulares, pendrives y tarjetas de memoria, todos considerados de interés para la causa.

En otra de las viviendas allanadas no se encontraron elementos vinculados al caso, pero se incautó un rifle Winchester calibre .44 y 27 cartuchos, por lo que se inició una causa paralela por infracción al Código Penal.

Los operativos fueron supervisados por el comisario principal Ramón Zarza, jefe del Departamento 911, y el comisario principal Ramón Darío Romero, jefe del Departamento de Estrategias y Técnicas Investigativas Interior.

La investigación continúa bajo directivas de la Justicia, mientras que los elementos secuestrados quedaron a resguardo de los fiscales intervinientes.

