Viernes despejado y una temperatura máxima de 29°C: ¿Vuelve la lluvia el fin de semana?

Este viernes inició con el cielo despejado y la temperatura de 15 grados. La humedad es del 84%.

Durante la mañana se espera que el cielo se mantenga algo nublado y según el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura máxima llegará a 29°C.

Por la noche, el cielo cerrará la jornada parcialmente nublado y la temperatura descenderá a los 24°C.

Este sería el último día de la semana con buen tiempo, ya que este sábado volverán las lluvias a la capital chaqueña. Habrá alerta por tormentas y temperaturas que rondarán los 21°C.

