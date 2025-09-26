Vacunaron y desparasitaron mascotas en un CIC de Sáenz Peña

En la ocasión, se aplicaron 95 vacunas, se desparasitaron 153 mascotas y se realizaron dos atenciones. Los vecinos pueden acercarse a la Veterinaria Municipal, ubicada en calle 15, entre 10 y 12 del centro.

La Veterinaria Municipal realizó una nueva jornada de vacunación antirrábica, desparasitación y atención gratuita de mascotas. La misma tuvo lugar el jueves, en el CIC María Madre de Esperanza del barrio San Cayetano.

En la ocasión, se aplicaron 95 vacunas, se desparasitaron 153 mascotas y se realizaron dos atenciones.

Cabe mencionar que dichos operativos tienen como objetivo que todos los vecinos tengan la posibilidad de vacunar y desparasitar a sus perros y gatos.

Aparte del los operativos, los vecinos pueden acercarse a la Veterinaria Municipal, ubicada en calle 15, entre 10 y 12 del centro, donde se brinda atención gratuita de lunes a viernes.

En el caso de vacunación antirrábica y desparasitación, el horario es de 8 a 12, y para atención médica se otorgan turnos de 6:30 a 9 horas.

