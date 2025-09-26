Secuestran más de 100 mil pesos, celulares y otros elementos

Además, incautaron ocho freezers con carne. Por el momento, no hay detenidos.

En una serie de allanamientos simultáneos, efectivos de la División Operaciones Drogas Interior de Castelli y otras divisiones del Departamento Antinarcóticos Interior secuestraron dinero en efectivo, celulares, cigarrillos y diversos elementos vinculados a una causa por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

El primer operativo tuvo lugar en una vivienda de la calle Hugo Ullman, en Castelli, donde se incautaron 106.000 pesos, tres teléfonos celulares y una balanza de precisión.

En paralelo, otro allanamiento se realizó en la avenida Tero de El Sauzalito, donde los agentes hallaron 19 cartones de cigarrillos, 64 paquetes sueltos, cuatro celulares, dos pendrives, varias tarjetas de débito y crédito a nombre de diferentes personas, un posnet, un kilogramo de hoja de coca, cuatro cubiertas de moto, una cocina, un lavarropas y cuatro cajas de cartuchos.

Además, personal de la Comisaría El Sauzalito secuestró ocho freezers con carne.

Todos los elementos quedaron a disposición de la justicia, mientras continúa la investigación para dar con los responsables.

Fuente:datachaco

