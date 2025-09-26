Se cumplió un año de la promulgación de la ley que regula la adopción de perros policías

Hace exactamente un año se promulgó la Ley Nº 4068-A, cuyo objetivo es regular el proceso de adopción de los canes que formen parte del patrimonio de la Policía de la provincia del Chaco y estén en condiciones de ser retirados de sus tareas de servicio policial.

Esta norma se sancionó el pasado 31 de julio a partir de una iniciativa de la diputada Andrea Charole y fue promulgada un día como hoy, pero de 2024. En el marco de este aniversario, Diario Chaco dialogó con el oficial principal Horacio Cornut, especialista en lenguaje y comportamiento canino del Departamento Canes, quien brindó algunos detalles al respecto.

En principio, Cornut comentó: «Por el momento no tenemos perros en situaciones de retiro», y agregó que «aún no hay perros que hayan sido adoptados por algún particular». Sin embargo, señaló que, en el caso de haber animales en dicha situación, el organismo que se encargará de coordinar las adopciones será el Ministerio de Seguridad.

También el especialista fue consultado sobre el destino de aquellos animales retirados que no encuentren familia y aseguró que los mismos «permanecerán en la Unidad con vida de hogar, sin funciones o tareas, hasta el momento en que encuentren el hogar correcto».

REQUISITOS PARA ADOPTAR

Luego, el oficial fue consultado sobre los requisitos que deberán cumplir las personas que quieran adoptar a estos canes. Sobre ello señaló que los mismos son «indispensables para la convivencia responsable y diligente con un ejemplar canino».

En principio, «el domicilio del adoptante, que comparta con el perro, debe tener un perímetro cerrado y seguro, que no dé lugar a posibles escapes del ejemplar canino». Asimismo, «debe tener un espacio de mínimo cuatro metros cuadrados de solo tierra, pasto o césped, todo esto natural, donde el perro pueda recrearse y descansar».

Por otro lado, «en el domicilio se debe generar un espacio en el cual el can se sienta cómodo y seguro, destinado solo para él. El espacio debe ser higienizado y esterilizado cada vez que sea necesario, pero nunca modificado o alterado en su composición».

Además, «el titular, tenedor, tutor y/o responsable del can debe estar en condiciones de costear un alimento balanceado de buena calidad, que entre sus propiedades alimenticias contenga más del 14% de proteína de origen animal, o proveer una alimentación que contenga 70% de proteínas y grasas, y 30% de carbohidratos y minerales, con las cantidades relativas al peso y talla del animal».

Cornut también señaló que «el can debe tener a disposición agua limpia, a temperatura ambiente, las 24 horas del día». Luego indicó que «los desechos fecales del perro deben ser recogidos en forma diaria, sin excepción».

En esa línea, el oficial siguió detallando los requisitos y dijo que «bajo ninguna razón, motivo o circunstancia el can estará atado, porque esto se considera una forma de maltrato, por ser esta medida el producto de un comportamiento no seguro o aceptado por el can, propio de una educación negligente por parte del propietario, tutor o responsable».

El perro deberá «ser paseado correctamente, debiéndose ajustar, de ser necesario, a lo dispuesto por la Ley Nº 1.934-A, Decreto Reglamentario Nº 2.427/2015, mínimo una hora por día, alternando horarios y lugares, para estimularlo física y psicológicamente. En caso de que el adoptante viva en departamento, el paseo diario se extenderá a una hora y media, sin excepción, y comprometerá un juego con pelota, mordillo o cualquier otro elemento que para el can sea entendido como juguete o juego».

Por último, al animal «se le debe garantizar la exposición a la luz solar y, en caso de inclemencias climáticas, temperaturas muy bajas o altas, un lugar seguro y protegido donde pueda mantener su temperatura corporal dentro de los parámetros normales». Así como «la atención veterinaria cada vez que lo necesite y un plan sanitario completo».

Anteriormente, al jubilarse, los perros eran adoptados por sus mismos guías de la policía, quienes son los responsables de los animales en la institución, pero muchas veces no podían hacerlo, y por esa razón se presentó este proyecto. Sin embargo, los guías seguirán en contacto con las personas seleccionadas para acompañar el proceso de adaptación de los canes.

Sobre ello, Cornut resaltó que «la Ley prevé y cubre lo mismo que se practicó siempre en la Institución Policial con respecto a los perros que forman parte del Patrimonio Institucional. Lo que estaría faltando es que, desde la Autoridad de Aplicación, se creen los registros, mecanismos y estructura administrativa y operativa para la implementación correcta de la Ley».

