Salió la Poceada: apostadores de cuatro localidades se llevaron más de $53 millones

El pozo acumulado se dividió en cuatro afortunados de Barranqueras, General Pinedo, Campo Largo y Machagai.

El sorteo de la Poceada Chaqueña de este jueves 25 de septiembre dejó cuatro nuevos millonarios de Barranqueras, General Pinedo, Campo Largo y Machagai, que se repartieron un premio total de $ 53.306.381.

La cifra corresponde a la división del pozo acumulado, que había alcanzado los $ 211 millones, y fue compartido por igual entre los afortunados ganadores.

Los números de la suerte que completaron la jugada ganadora fueron: 05, 25, 64, 77, 95, 07, 33, 71, 52 y 92.

El ganador de Barranqueras realizó la jugada en la Agencia 696-00, el de General Pinedo lo hizo en la Agencia 724-16, el de Campo Largo en la Agencia 136-12, mientras que el de Machagai realizó lo propio en la Agencia 137-00.

El nuevo sorteo de la Poceada se realizará el próximo sábado 27 con un pozo base de 64 millones de pesos.

