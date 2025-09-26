Policías asistieron a un niño de 2 años con maniobras de RCP en Resistencia

El niño se encontraba desvanecido en brazos de su madre en la zona de la avenida Hernandarias.

Los agentes de la División Patrulla Preventiva debieron intervenir para salvar la vida de un niño de 2 años que había sufrido una convulsión febril.

Pasadas las 21, transeúntes alertaron a la Policía sobre un menor desvanecido en brazos de su madre en la zona de la avenida Hernandarias. El pequeño presentaba inconsciencia y un preocupante tono de piel morado.

Al arribar al lugar, los efectivos actuaron de inmediato y comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando que el niño recuperara signos vitales.

Minutos después llegó una ambulancia, cuyo equipo médico continuó la asistencia y trasladó al menor hacia el Hospital Pediátrico de Resistencia. Allí, los profesionales confirmaron que se encontraba fuera de peligro, aunque permaneció en observación para asegurar una evolución favorable.

El rápido accionar de los agentes resultó determinante para revertir una situación crítica y devolverle la estabilidad al pequeño, cuyo estado de salud ya no es de gravedad.

