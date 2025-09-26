Nuevo golpe al narcotráfico: secuestran dorgas, dinero y armas

La Policía incautó marihuana y cocaína, y detuvo a tres personas.

La División Operaciones Drogas Interior Charata de la Policía del Chaco realizó una serie de allanamientos este viernes, en el marco de causas por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes y la Ley 2304-N, en domicilios de las localidades de Gancedo y Presidencia Roque Sáenz Peña.

En ambos domicilios, los agentes lograron el secuestro de más de $604.000 en efectivo, un arma de fuego calibre 22 con cartuchos, balanzas de precisión, teléfonos celulares, cámaras de seguridad, una motocicleta, cueros de puma protegidos por ley y trozos de meteorito.

Durante los procedimientos, se logró el secuestro de 596 gramos de marihuana y 64,7 gramos de cocaína, todos distribuidos en «bochitas» listas para su comercialización.

En un trabajo coordinado entre las Fiscalías Antidrogas N°1 y N°2 y la Dirección General de Consumos Problemáticos, se concretó la aprehensión de 3 personas vinculadas a la causa, quienes ya se encuentran a disposición de la Justicia.

El operativo contó con la colaboración de las Divisiones de Microtráfico Interior y Drogas General San Martín, además de intervenciones especiales del Departamento de Seguridad Rural y Ambiental, en relación con los cueros de puma y los fragmentos de meteorito hallados en uno de los domicilios.

