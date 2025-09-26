Estancieros donaron dos caballos para que dos chicos vayan a la escuela

Se trata del noble gesto de los propietarios del emprendimiento rural «San Eugenio», ubicado en el departamento correntino de Concepción.

Los productores rurales entregaron dos equinos, sin compromiso ni contraprestación, para Clara Teresa López.

La mujer es madre de dos pequeños, de 7 y 8 años. Diariamente, los chicos atraviesan los angostos canales bañados por las aguas de los mundialmente reconocidos esteros correntinos.

Es la única forma de transitar el camino que separa la vivienda familiar; ubicada en Puerto Juli Cué y la Escuela Rural 961, del paraje Carambolas.

Los dueños entregaron los caballos a la Comisaría de distrito para que sean trasladados hasta el domicilio de los beneficiarios.

Montados en los ejemplares partieron el martes, el Oficial Ayudante; Roberto Antonio Medina y el Cabo; Alejandro Exequiel López.

Tras concretar el periplo y cumplir con los trámites de la entrega, regresaron a su seccional de origen alrededor de las 14 horas.

