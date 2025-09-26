Boca enfrentará a Defensa y Justicia: el Xeneize buscará ser líder del Grupo A

El partido será este sábado en el estadio Norberto Tomaghello desde las 19 horas.

Boca enfrentará a Defensa y Justicia este sábado por la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro se disputará en el estadio Norberto Tomaghello desde las 19 horas, con el arbitraje de Jorge Baliño y Salomé Di Iorio en el VAR.

El Xeneize viene de empatar 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero el pasado domingo de local. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo ganaban cómodamente por dos goles de ventaja, pero los norteños empataron a falta de cinco minutos para el final y Boca perdió la chance de ser líder de su zona.

Por su parte, el equipo de Mariano Soso viene de caer 1-0 con Estudiantes de La Plata el pasado lunes de visitante. Los de Florencio Varela están teniendo un año irregular, ubicándose a ocho puntos de la clasificación a copas internacionales y, en este vigente certamen local, octavos con 12 unidades.

PROBABLES FORMACIONES

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.

