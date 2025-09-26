Avanza el acondicionamiento del playón de operaciones de Aduanas en el Parque Industrial de Sáenz Peña

En un trabajo conjunto entre el municipio y Vialidad Provincial, se avanza con intervenciones en el playón de Aduanas ubicado en el Parque Industrial de la ciudad.

Los trabajos se vienen realizando hace varios días e incluyeron perfilado, nivelación y compactación del suelo, y actualmente se avanza con la colocación de 600 toneladas de ripio, para evitar que durante los días de lluvia se produzcan anegamientos y se garantice la operatividad del playón de maniobras de Aduana.

En tal sentido, Hugo Aguado, responsable del Parque Industrial comentó que el ripio es aportado por Vialidad y el municipio puso a disposición los camiones para el enripiado total del playón. Esto permitirá que a partir del lunes Aduanas pueda operar al 100% en el lugar.

Cabe mencionar que estas intervenciones surgen a través de un acuerdo entre el municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Local a cargo de Martín Sobol, con Vialidad Provincial, por gestiones del ministro de la Producción a cargo de Oscar Dudik, para poder brindar un servicio acorde a quienes tengan que realizar los trámites para exportación.

