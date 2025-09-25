Vialidad: confirmaron que CFK no deberá pagar $ 22.300 millones de una demanda civil

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la caducidad de la demanda civil que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) había iniciado para reclamar 22.300 millones de pesos a Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados en la causa de corrupción por obras públicas en Santa Cruz.

La acción civil fue presentada el 25 de enero de 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, pero los abogados de la exmandataria argumentaron que la DNV había dejado transcurrir más de seis meses sin impulsar el proceso, período que abarcó parte de los mandatos de Alberto Fernández y Javier Milei.

El juez de primera instancia, Marcelo Bruno dos Santos, aceptó el planteo, determinando que la causa estuvo paralizada entre marzo de 2023 y abril de 2025, descontando ferias judiciales y un periodo de suspensión previo. La DNV apeló, alegando que presentó acciones válidas durante ese tiempo, como la contestación a la absolución de Carlos Kirchner y solicitudes para digitalizar documentos.

La Cámara, con votos mayoritarios de Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi, sostuvo que esos actos no impulsaron el procedimiento, confirmando así la caducidad. La jueza Florencia Nallar, en disidencia, argumentó que declarar la caducidad es una medida extrema y que las acciones de Vialidad durante la suspensión no debieron invalidarse automáticamente.

Se aclaró que este proceso civil no afecta el decomiso que tramita el TOF N°2, que busca recuperar 684 mil millones de pesos para resarcir el perjuicio al Estado en la misma causa.

