Triple femicidio en Florencio Varela: el crimen fue transmitido en vivo por redes sociales

El ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso dio detalles del hecho y aseguró que el video lo vieron cerca de 45 personas.

El brutal asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) sigue conmocionando al país. Las tres jóvenes, que habían desaparecido el viernes en La Matanza, fueron halladas asesinadas y descuartizadas en una vivienda de Florencio Varela. En las últimas horas, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que el crimen fue transmitido en vivo a través de Instagram para un grupo cerrado de cerca de 45 personas.

Alonso detalló que la filmación fue difundida en tiempo real a modo de «disciplinamiento» dentro de la organización narcocriminal. «Toda esa sesión de tortura fue transmitida por redes sociales y la habrían visto 45 personas», señaló el funcionario, quien remarcó que el objetivo fue dar un mensaje tanto a las víctimas como a otros integrantes de la banda.

El dato surgió a partir de la confesión de uno de los detenidos en la causa. Hasta ahora fueron arrestadas cuatro personas: Miguel Ángel Villanueva Silva (27), de nacionalidad peruana; y los argentinos Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28), acusados por homicidio agravado.

LA INVESTIGACIÓN AVANZA SOBRE LA BANDA NARCO

Los investigadores apuntan a que las víctimas llegaron engañadas a la vivienda de Florencio Varela bajo la promesa de participar en un supuesto evento. Allí, según reveló el ministro, la banda ya había cavado pozos en el patio donde luego ocultaron los restos.

El principal objetivo ahora es dar con el autor intelectual, identificado como un joven peruano de unos 23 años, señalado como líder de la organización. Para localizarlo, se realizaron allanamientos en Villa Zavaleta (Barracas), donde la banda tendría su búnker. En el lugar se hallaron rollos de dinero envueltos en «tubitos» y evidencias de que unas 60 personas vivían allí.

«Esto es muy grave y tenemos que resolverlo todo o no lo resuelve nadie», advirtió Alonso, quien dijo estar en contacto con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para coordinar acciones conjuntas.

Lara Gutiérrez (15): sufrió la amputación de los dedos de la mano izquierda antes de morir, quemaduras compatibles con cigarrillos, un corte parcial en la oreja y una herida en el cuello que le seccionó la carótida.

Brenda del Castillo (20): presentaba fractura de cráneo, aplastamiento facial y heridas punzocortantes en el cuello; tras su muerte le realizaron un corte transversal en el abdomen.

Morena Verdi (20): fue víctima de una luxación cervical y múltiples golpes en el rostro.

Las pericias forenses determinaron que las jóvenes fueron asesinadas entre las 3 y 5 de la madrugada del sábado 20 de septiembre, pocas horas después de haber sido vistas por última vez en La Tablada, cuando subieron a una camioneta blanca.

