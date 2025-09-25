River quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Palmeiras en Brasil

El conjunto millonario fue goleado por el equipo brasilero, que venció por 3-1 de local.

Se terminó la Copa Libertadores para River Plate, tras caer 3-1 ante Palmeiras en Brasil por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo buscaban dar vuelta el resultado del Monumental, en el que cayó por 2-1.

En el primer tiempo, el Millonario encontró un gol tempranero de la mano de Maximiliano Salas. A los 7 minutos, el correntino conectó de cabeza un centro de Quintero y puso el 1-0.

En el segundo tiempo, al igual que River, Palmeiras encontró el empate a los pocos minutos. A los 6, Vitor Roque aprovechó un rebote de Franco Armani tras un cabezazo e igualó el partido para el conjunto brasileño.

Sobre el final, a los 46 minutos, mientras River buscaba un gol que lo lleve a los penales, Marcos Acuña cometió una falta en el área de Armani y se fue expulsado por doble amonestación. En el penal, el correntino José López puso el 2-1.

Minutos después, con un River minimizado, López aprovechó y puso el 3-1 tras sacarse de encima a Martínez Quarta, definiendo sobre el ángulo de Armani.

Así, Palmeiras selló una goleada y eliminó al River de Gallardo de la Copa Libertadores.

