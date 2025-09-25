Miguel Ángel Russo sigue internado este jueves, tras un chequeo médico

El entrenador de Boca Juniors, de 69 años, se ausentó de la práctica de fútbol del miércoles y pasó la noche en una clínica, donde continúa hasta tener el alta médica.

La salud del entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, sigue siendo generando preocupación en el club de la Ribera y todo el mundo del futbol. El DT de 69 años estuvo unas horas internado este lunes por un cuadro de deshidratación, y el miércoles debió retirarse de la práctica del Xeneize en la Bombonera para realizarse controles médicos. Cuando llegó a la clínica quedó internado bajoobservación; allí pasó la noche y continúa ingresado hasta obtener el alta médica.

Con este panorama, Russo no estará presente en el entrenamiento de este jueves. Como ya sucedió en sus otras ausencias, la dirección del entrenamiento estará bajo el mandato de sus principales colaboradores, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez. Tampoco se sabe si asistirá el próximo sábado a Florencia Varela cuando, desde las 19, Boca visite a Defensa y Justicia por la fecha 10 del Torneo Clausura.

El Xeneize se mantiene en la 4° posición del Grupo A con 14 puntos, producto de tres victorias, cinco empates y una derrota. El líder es Unión con 16 unidades, seguido por Barracas Central y Estudiantes de La Plata, ambos con 15 puntos. De este modo, el conjunto xeneize se mantiene entre los clasificados a los playoffs del certamen local.

