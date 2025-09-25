«Me daré un gustito»: retirado de Prefectura ganó $ 277 millones en la Poceada

El ganador de Hermoso Campo expresó que no puede creer haberse llevado el gran premio.

La Quiniela Poceada Chaqueña volvió a cambiarle la vida a un apostador. En esta ocasión, el ganador fue un vecino retirado de Prefectura, quien se llevó el super pozo de $ 277.159.591 durante el sorteo del pasado 20 de septiembre de 2025.

El flamante millonario se presentó en las oficinas de Lotería Chaqueña con una sonrisa imborrable en su rostro y, visiblemente emocionado, confesó: «Todavía no caigo de esto». Sobre sus planes con el dinero, adelantó: «Voy a afianzar mi emprendimiento y me daré un gustito».

El afortunado había realizado su apuesta en la Agencia N° 655 de Hermoso Campo, donde eligió la combinación de números 13, 46, 72, 88 y 95, que resultó ser la llave del premio millonario.

Desde Lotería Chaqueña celebraron el nuevo golpe de suerte y felicitaron al ganador, quien se convirtió en el segundo apostador en llevarse el super pozo de la Poceada en lo que va del año.

