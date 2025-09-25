Los salarios aumentaron 2,5% y superaron a la inflación

El índice de Salarios aumentó 2,5% en julio, según el INDEC, y superó a la inflación de ese mes. En el cálculo interanual, los sueldos subieron 53,2%. Con respecto a diciembre de 2024, la suba fue del 23,7% .

Los salarios aumentaron 39,8% en el sector privado registrado, 41,3% en el sector público y 139,7% en el sector privado no registrado.

En julio de 2025, los salarios acumularon una suba de 23,7% respecto de diciembre del año previo, debido a aumentos de 16,2% en el sector privado registrado, 19,1% en el sector público y 57,9% en el sector privado no registrado.

