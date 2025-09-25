La pobreza cayó al 31,6% en el primer semestre del año

La pobreza registró una marcada caída en el primer semestre del 2025 en la Argentina, producto de la reducción de la inflación, y se ubicó en el 31,6%, en tanto que la indigencia bajó al 6,9%, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, el índice de pobreza disminuyó 6,5 puntos porcentuales respecto del período anterior, ya que en el segundo semestre del año pasado había sido del 38,1%.

En tanto, con respecto al mismo semestre del 2024, la caída de más pronunciada aún, frente al 52,9% de la primera mitad del año pasado, en los primeros seis meses de gobierno de Javier Milei.

La medición del Indec se hace sobre los mayores 31 conglomerados urbanos del país. Extrapolando al total de la población, la pobreza afectó a casi 15 millones de personas.

Por su parte, la indigencia también tuvo una fuerte baja, ya que en el semestre anterior había del 8,2%, y afectó a 3,2 millones de personas.

LA POBREZA E INDIGENCIA EN HOGARES

El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 24,1%. Dentro de este conjunto, el 5,6% de los hogares están por debajo de la línea de indigencia (LI).

LA POBREZA POR GRUPOS DE EDAD

El Indec informó que en cuanto a los grupos de edad según condición de pobreza, se destaca que el 45,4% de las personas de 0 a 14 años están en situación de pobreza.

Asimismo, el porcentaje total de personas bajo la línea de pobreza para el grupo de 15 a 29 años es de 37%, mientras que el grupo de 30 a 64 años es del 27,7%.

Por último, en la población de 65 años y más, la pobreza llegó al 10,8%.

LA POBREZA POR REGIONES

Según el informe oficial, las mayores incidencias de la pobreza en personas se observaron en las regiones Noreste (NEA), 39,0%; y Cuyo, 33,8%.

Las menores, por su parte, se registraron en las regiones Patagonia, 27,0%; y Pampeana, 30,5%.

