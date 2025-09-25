Horror en Castelli: una nena dio a luz, producto de un abuso sexual

La Justicia ordenó la detención de la madre de la menor de edad, junto con su pareja. El médico que atendió a la niña radicó la denuncia policial.

Según informaron desde la Comisaría Segunda de Juan José Castelli, este miércoles por la mañana, un médico que se encontraba de guardia en el Hospital Bicentenario, atendió a una nena de 11 años, con signos de haber dado a luz.

El profesional, de 49 años, denunció que, alrededor de las 6, el obstetra le solicitó que atendiera a una menor de edad, por un sangrado ginecológico.

Al momento del examen, bajo sedación anestésica, se constató el desgarro de sus partes íntimas, por lo que se procedió a una sutura.

El médico indicó que se trató de un aborto incompleto, producto de un abuso sexual.

Posteriormente, se realizó un allanamiento en el domicilio de la madre de la menor, en el barrio 17 de Octubre, donde se logró el secuestro de cuatro elementos de interés: una sábana gris con manchas rojizas, un pantalón jeans azul con manchas, y una toallita.

El fiscal actuante dispuso que los elementos secuestrados sean remitidos al Gabinete Científico y al médico forense, para la correspondiente pericia.

Horas después, la madre de la nena se presentó en el hospital con un bebé recién nacido, que sería el hijo de la niña víctima del abuso. La Fiscalía dispuso la detención de la madre y su pareja de 36 años, acusados de encubrimiento agravado, y ordenó la toma de sus declaraciones.

En tanto, se dispuso un operativo de protección integral: la menor permanece internada bajo custodia policial en el área de Obstetricia, mientras que el bebé fue trasladado a Neonatología para su resguardo.

La causa, caratulada como «supuesto abuso sexual», sigue en plena investigación.

