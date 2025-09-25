Fentanilo contaminado: procesaron al dueño de HLB Pharma, Ariel García Furfaro

Además lo embargaron por un billón de pesos y procesaron a 14 personas más por el delito de «Adulteración de sustancias medicinales, resultado de muerte».

Quince sospechosos de haber tenido algún grado de participación en la fabricación y distribución del fentanilo contaminado fueron procesados este jueves por orden del juez federal de La Plata, Ernesto Krepak. Mientras tanto, otros dos continúan bajo investigación.

A la cabeza de los procesamientos está el propietario de las empresas Ariel García Furfaro a quien le dictaron un embargo de un billón de pesos.

Los acusados son ejecutivos de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Ramallo SA, vinculados a la muerte de «124 pacientes fallecidos con posible asociación al brote por administración de fentanilo contaminado».

Según la resolución judicial, se les imputa los presuntos delitos de adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas.

El expediente valoró la participación de cada uno de los integrantes de la producción y control del medicamento adulterado. La lista de los procesados es la siguiente:

Ariel Fernando García, propietario e integrante de la dirección del conglomerado empresarial, con rol decisorio.

Damián Roberto García, ex director titularde HLB Pharma Group SA y socio de la Droguería Alfarma SRL a través de la que se vendió parte del lote 31202 contaminado con dos bacterias.

Diego Hernán García, hermano de los anteriores, era integrante de la dirección del laboratorio.

Nilda Furfaro. Madre de Ariel, Diego y Damián. Tuvo participación en la dirección y rol gerencial.

Javier Martín Tchukrán, en la causa figura como Director de Manufactura de HLB Pharma Group SA.

José Antonio Maiorano, Director Técnico responsable de la producción y liberación de lotes contaminados.

Carolina Ansaldi, Directora Técnica de Laboratorios Ramallo SA.

Víctor Pablo Boccaccio. Director realizaba «funciones de control de gestión».

María Victoria García, Gerenta de Gestión de Calidad.

Wilson Daniel Pons, Jefe de Control de Calidad.

Adriana Iúdica, cumplía la función de subjefa de Control de Calidad en Laboratorios Ramallo SA. Es ingeniera química y tenía a su cargo el control microbiológico de la producción de medicamentos, incluida la producción de los lotes de fentanilo contaminados. Firmó los protocolos de análisis microbiológico y endotoxinas bacterianas de los lotes cuestionados. La imputación por la que fue procesada es la siguiente: «Comisión del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en calidad de coautora, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautora»

Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar. Cumplía la función de supervisora de Control de Calidad en Laboratorios Ramallo SA. Estaba a cargo de la supervisión directa de los procesos de control de calidad de los medicamentos, incluyendo los lotes de fentanilo involucrados en la causa. Firmaba documentos vinculados a los ensayos de control y participaba en la confección y registros de los análisis pertinentes a la liberación de los productos

Rocío del Cielo Garay. Se desempeñaba como supervisora de Control de Calidad en Laboratorios Ramallo SA.

Edgardo Gerardo Antonio Sclafani. Cumplía funciones en el área de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo SA, específicamente como responsable de la instrumentación y registro de los controles documentales sobre ensayos y análisis de los productos elaborados, incluida la documentación relativa a los lotes de fentanilo comprometidos.

Eduardo Darchuk. Cumplía la función de encargado del registro documental en Laboratorios Ramallo SA. Estaba a cargo de la gestión, generación, firma y archivo de los registros y documentos correspondientes a los procesos de control de calidad, incluyendo los ensayos y validaciones de los lotes de fentanilo involucrados en la causa.

