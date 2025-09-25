Convocan a jóvenes chaqueños a participar de la 39° Edición del Seminario País Federal

El evento se realizará del 24 al 29 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.

La Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), con sede en Resistencia, convoca a jóvenes chaqueños a inscribirse al 39° Seminario País Federal. El 4 de octubre se realizará el tradicional examen de admisión a la FURP y los participantes seleccionados podrán participar del evento, que se realizará del 24 al 29 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. La inscripción estará abierta hasta el próximo 4 de octubre a través del Instagram Furp.chaco .

Además, la Filial Chaco realizará el 3 de octubre, en el Fogón de los Arrieros, su segundo Seminario Pre País Federal, que contará con la presencia de autoridades y dirigentes provinciales.

La referente de la Fundación, Dra. Felicitas Rodríguez Contreras, explicó que «el objetivo de esta convocatoria consistente en brindar una oportunidad única a jóvenes líderes para contribuir a su formación e impulsar el diálogo plural entre jóvenes provenientes de distintos sectores».

El Seminario Pre País Federal es un evento preparatorio para el 39º Seminario País Federal que se realizará en Buenos Aires, donde además 15 becarios podrán obtener la beca FURP USA del Departamento de Estado de Estados Unidos.

«Queremos brindarles a los jóvenes, con capacidad de liderazgo, la posibilidad de que obtengan un mayor conocimiento en materia política, económica y social, a fin de contribuir a su formación», señaló la abogada Rodríguez Contreras.

La FURP es una organización sin fines de lucro que trabaja en la formación de jóvenes líderes y busca, a través del Seminario País Federal, instruir a sus becarios en la realidad política, económica y social de Argentina a través de conferencias con autoridades y dirigentes nacionales, líderes del sector privado, y fomentar el dialogo entre jóvenes de distintas formaciones, sectores, e ideologías políticas.

