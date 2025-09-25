Conductor se salvó de milagro tras el impresionante vuelco de una camioneta

El hecho ocurrió por ruta 13, a la altura del paraje El Palmar, en General Pinedo, donde el hombre perdió el control del vehículo, luego de que se reventara un neumático.

Un hombre de se salvó de milagro tras el impresionante despiste y vuelco de una camioneta. El hecho ocurrió este jueves, alrededor de las 12, por ruta 13, a la altura de un camino vecinal del paraje El Palmar, a unos 40 kilómetros del casco urbano de General Pinedo.

Se trató de una Toyota Hilux guiada por un hombre de 68 años, quien se entrevistó con los efectivos policiales que llegaron hasta el lugar y manifestó que perdió el control del vehículo, luego de que se reventara uno de los neumáticos, lo que finalmente originó el vuelco.

El rodado fue entregado a los familiares de la víctima.

Tras el siniestro vial, la víctima fue asistida en el lugar y luego trasladada hasta el centro de salud local, donde el personal de turno lo examinó y lo diagnosticó con heridas de carácter leves.

Asimismo, se dio intervención a la Fiscalía en Turno, a cargo de Gabriela Rafart Anton, que dispuso que se efectúe el acta de constatación y se tomen evidencias fotográficas. Finalmente, el rodado fue entregado a los familiares del conductor, previa acreditación.

Comentarios