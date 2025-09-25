Cayó un objeto metálico del cielo en Puerto Tirol y generó alerta en la zona rural

Vecinos de la zona rural de la localidad, adviriteron a la Policía sobre el artefacto extraño. La zona permanece resguardada a la espera de la llegada de personal técnico especializado para determinar el origen y las características del objeto.

Vecinos de la zona rural de Puerto Tirol alertaron este jueves sobre la caída de un objeto metálico cilíndrico en un campo del ex Campo Rossi. El artefacto quedó alojado en el predio del señor R.R.G., de 47 años, quien permitió el ingreso del personal policial para verificar lo ocurrido.

En el lugar se constató la veracidad del hecho y, por prevención, se dio intervención a la División Bomberos Metropolitana con el fin de descartar que se tratara de un elemento con características explosivas.

La zona permanece resguardada a la espera de la llegada de personal técnico especializado para determinar el origen y las características del objeto.

Comentarios