Cayó «Locura» en Villa Berthet, está vinculado a siete causas distintas

En la noche de este miércoles, efectivos de la Comisaría de Villa Berthet procedieron a la detención de F.N.R de 27 años, alias «Locura», en el marco de una investigación por robo. El joven quedó alojado en la dependencia policial con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3 de Villa Ángela, a cargo del doctor Ríos.

Locura había sido conducido inicialmente en relación a un robo denunciado por una mujer, pero el entrecruzamiento de datos realizado por la División Investigaciones de Sáenz Peña permitió establecer que el detenido está sindicado en al menos siete causas más por hechos de hurto y tentativa de hurto en distintas jurisdicciones de la localidad.

Todas las causas son por supuesto hurto, las fiscalías intervinientes dispusieron notificarle la aprehensión correspondiente a cada causa.

Las actuaciones fueron supervisadas por el jefe del Departamento de Estrategias y Técnicas Investigativas del Interior, comisario principal Ramón Darío Romero, y elevadas por el jefe de la División Investigaciones Complejas de Sáenz Peña, comisario Diego Alberto Moreyra.

