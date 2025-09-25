Allanan tres sanatorios de Resistencia por una causa de mala praxis

Los allanamientos en busca de elementos de interés para la causa iniciaron a las 9 de la mañana.

Desde las 9 de la mañana de este jueves, la Policía del Chaco lleva a cabo una serie de allanamientos en tres sanatorios ubicados en la zona céntrica de Resistencia, en el marco de una investigación judicial por una denuncia de mala praxis.

El procedimiento se enmarca en una denuncia por mala praxis y fue dispuesto por el Juzgado de Garantías Nº 3, a pedido del Equipo Fiscal Nº 13.

De acuerdo con lo informado por el Departamento Cibercrimen de la Dirección de Investigaciones, las diligencias comenzaron alrededor de las 9:00 de la mañana y tuvieron como objetivo el secuestro de elementos de interés para la causa.

Los operativos se estarían desarrollando en los sanatorios Frangioli, Femechaco (Ayacucho 390) y Antartida.

El operativo se encuentra supervisado por el comisario inspector Carlos Eduardo Escobar, jefe del Departamento Cibercrimen.

Comentarios