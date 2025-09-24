Una camioneta vinculada a los Sena, ahora funciona como patrullero policial. Se trata de una Toyota Hilux, 4×4 de doble cabina, que fue secuestrada en el marco de una causa judicial que investiga maniobras fraudulentas y fondos de origen ilícitos provenientes de la corrupción o fraude a la administración pública. En esa causa, están involucrados Emerenciano Sena y Marcela Acuña, entre otros.

El vehículo fue entregado a la fuerza provincial y ahora, con la identificación policial DJ-09, será usada por la División Patrulla Fluvial, dependiente de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental.

En paralelo, Marcela Acuña y Emerenciano Sena enfrentan una nueva audiencia preliminar por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. En una mañana cargada de tensión, los imputados como partícipes necesarios causaron disturbios, previo al inicio de la 24ª jornada, antes del juicio por jurados que iniciará el 28 de octubre.

Durante la jornada de ayer, se confirmó que el juicio se realizará en el Centro de Estudios Judiciales; mientras que en el Centro de Convenciones Gala se concretará la selección de las personas que integren el jurado, el próximo martes.

