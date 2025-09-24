Tras el anuncio por el swap con EE.UU., el riesgo país volvió a bajar de los 1000 puntos

Las acciones registraron subas de hasta 7% y los bonos un 6%.

Por primera vez desde el 12 de agosto de 2019, el riesgo argentino vuelve a caer por debajo de los 1.000 puntos básicos.

Los mercados reaccionaron con optimismo al anuncio del Tesoro de Estados Unidos sobre la negociación de un swap por US$ 20.000 millones con Argentina. Las acciones locales que cotizan en Wall Street registraron subas de hasta 7%, mientras que los bonos en dólares avanzan hasta 6% en el exterior.

Al mediodía, los papeles con mayores ganancias en Nueva York son Grupo Galicia (5,5%), Irsa (5%) y Banco Macro (4,1%). En la plaza porteña, el S&P Merval trepa 2% en pesos y 3,1% en dólares, acompañado por una mejora en los bonos en moneda local.

En el mercado de tasas, el Banco Central redujo su postura de captación de pesos, bajando del 35% al 25%.

El riesgo país retrocede con fuerza: cae 117 puntos y se ubica en 906 unidades, marcando un descenso del 11,4% respecto al cierre previo (1023). De esta manera, el indicador perfora los 1000 puntos por primera vez en meses.

En el frente cambiario, el dólar oficial cedió $ 25 y cerró a $ 1360 en Banco Nación, mientras que en el segmento mayorista bajó $ 31,50 hasta los $ 1337,50. Los dólares financieros también retroceden: el contado con liquidación se negocia a $ 1400,42 y el MEP a $ 1378,17. El dólar blue, en tanto, se mantiene estable en $1 410 para la venta.

Fuente:diariochaco

Comentarios