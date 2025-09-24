SAMEEP terminó las obras en el Primer Acueducto y también en el de General San Martín

Finalizadas las tareas comenzó el bombeo.

Luego de 2 días de trabajo, agentes de Sameep pudieron reparar las pérdidas de cañería detectadas en el Primer Acueducto y en el Acueducto General San Martín. Culminadas las tareas comenzó el bombeo, pero debido al tiempo prolongado que no hubo servicio la prestación se restablece paulatinamente hacia las localidades abastecidas .

«Nuestro objetivo es garantizar un servicio óptimo de agua potable en toda la provincia y por ello, trabajamos arduamente para dar respuesta a cada inconveniente», expresó el presidente de la empresa estatal, Nicolás Diez.

ACUEDUCTO GENERAL SAN MARTÍN

Personal del Sector Emergencia llevó adelante la reparación de un tramo de cañería de 500 mm., perteneciente al Acueducto General San Martín, y se restablece paulatinamente la prestación del servicio en la localidad.

Mientras se detectó la falla y se resolvieron los inconvenientes, se vio afectado el bombeo desde la Planta Potabilizadora Puente Libertad y los usuarios con poca presión de agua.

PRIMER ACUEDUCTO DEL INTERIOR

Agentes del Departamento Acueducto terminaron la reparación de un tramo de cañería del Primer Acueducto del Interior, a la altura del puente río Negro en la ciudad de Barranqueras. Cabe destacar que una vez culminadas las tareas, se restableció el servicio de agua potable hacia las localidades de Puerto Tirol, Colonia Popular, Lapachito y La Verde.

Al respecto, el jefe de Departamento Acueductos de SAMEEP, Germán Ojeda Silva, manifestó que «ya están culminadas las tareas en este tramo, ahora resta que el servicio se normalice paulatinamente, recuperando la presión y el caudal adecuado».

Comentarios