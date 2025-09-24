Récord nacional: un camionero dio 4,71 de alcohol en sangre y bloqueó una ruta

El vehículo quedó cruzado en la calzada de Salta y un colectivo debió esquivarlo para evitar una tragedia.

Un grave episodio de inseguridad vial se registró este miércoles por la mañana en la Ruta Provincial 5, en inmediaciones del paraje La Estrella, Salta. Un camión quedó atravesado sobre la calzada y bloqueó ambos carriles, obligando a un colectivo de larga distancia a una brusca maniobra para evitar un choque frontal.

Al llegar al lugar, efectivos de la Policía de Salta y de la Dirección Vial realizaron un control de alcoholemia al chofer del camión. El resultado sorprendió a todos: 4,71 gramos de alcohol por litro de sangre, un número que rompe el récord nacional previo de 3,95.

En contraste, el test al conductor del colectivo arrojó resultado negativo. Según fuentes policiales citadas por medios locales, el camionero se habría dormido al volante tras una fuerte ingesta de alcohol, lo que provocó que su vehículo terminara atravesado en la ruta.

Tras el operativo, las autoridades le secuestraron la licencia, le retuvieron el vehículo y le labraron las infracciones correspondientes. El caso generó gran preocupación, ya que la posición del camión obstruía totalmente el paso y puso en riesgo a decenas de pasajeros y automovilistas.

