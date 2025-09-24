Racing venció a Vélez y es el primer semifinalista de la Copa Libertadores 2025

El gol lo anotó Santiago Solari. La «Academia» no llegaba a esta instancia desde 1997.

Racing Club se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 después de vencer 1-0 a Vélez en el estadio Presidente Perón, gracias a un gol de Santiago Solari y a la intervención decisiva del VAR, que anuló un tanto rival por completo. Con este triunfo, el equipo de Gustavo Costas sumó su tercera victoria consecutiva en el certamen, firmando una serie perfecta y convirtiéndose en el primer semifinalista del torneo.

Durante el primer tiempo, Imanol Machuca había festejado para Racing, pero la tecnología confirmó que la pelota no había cruzado la línea. El único grito llegó en el complemento, cuando Solari rompió el cero. Vélez estuvo cerca del empate con un cabezazo de Sosa que dio en el palo, pero la defensa local y el arquero Gabriel Marchiori sostuvieron la ventaja.

La Academia vuelve a instalarse en semifinales de la Libertadores después de 28 años, desde la edición de 1997. Ahora aguarda por el ganador de la llave entre Flamengo y Estudiantes, que se definirá en La Plata tras el 2-1 a favor de los brasileños en la ida.

