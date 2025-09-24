Melchiori deberá declarar en la causa «Todo por Todos» con custodia de la PFA

El comisario Daniel Melchiori y otros cuatro efectivos fueron citados por la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña para el 25 de septiembre.

El comisario principal Daniel Augusto Melchiori y otros cuatro efectivos de la Policía fueron citados este miércoles a declarar en el marco de la causa Asociación Todo por Todos.

La audiencia se realizará el 25 de septiembre en la Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial de Derechos Humanos, y ese mismo día se llevará a cabo la extracción de huellas dactilares en la División Antecedentes Interior de Sáenz Peña.

Los citados son:

Comisario principal Daniel Augusto Melchiori.

Sargento primero Mario Alberto Argañaraz.

Sargento Juan Pablo Vizgarra.

Cabo Ramón Esteban Rojas.

Cabo Nadia Verónica Serrano.

Custodia de la Policía Federal

La Fiscalía también dispuso una medida de seguridad excepcional: la presencia de dos efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) durante la audiencia de Melchiori. El operativo se enmarca en tratados internacionales sobre derechos humanos y responde a la necesidad de resguardar el procedimiento.

La custodia se extenderá desde las 8:00 y estará a cargo de la delegación local de la PFA, dirigida por el subcomisario Gabriel Rodríguez. La resolución lleva la firma de la fiscal Silvia Mariela Slusar, integrante del equipo especializado en delitos de lesa humanidad.

Cabe señalar que la disposición también se vincula con otra causa caratulada «Yzaguirre Viviana del Valle y otros s/ denuncia apremios ilegales», que tramita en la misma sede judicial de calle 9 de Julio 361.

