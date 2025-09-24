La Poceada quedó vacante y el pozo se elevó a $211 millones para el sorteo del jueves

Los chaqueños tienen tiempo hasta las 20:30 del jueves para realizar la jugada.

La Poceada Chaqueña quedó nuevamente vacante en el sorteo realizado en la noche del martes, y el pozo acumula más de $ 211 millones. Se trató del sorteo N° 2210, donde el premio mayor no fue adjudicado.

Los números de la suerte en esta edición fueron: 03, 31, 32, 35, 44, 60, 66, 89, 91 y 93. Ningún apostador logró acertar los cinco números necesarios para alzarse con el pozo total. Sin embargo, 43 personas se llevaron más de $ 498 mil cada una, por cuatro aciertos. Además, 1.205 apostadores obtuvieron $ 4.445, con tres aciertos, y 14.845 jugadores salvaron la jugada.

El próximo sorteo se realizará el jueves, a las 21 horas, y se pondrá en juego un pozo estimado de $ 211 millones.

Los chaqueños tienen tiempo, hasta las 20:30 horas de ese mismo día, para realizar sus apuestas en las agencias oficiales.

