Inicia el curso para 150 agentes de la Policía del Chaco

El Gobierno provincial autorizó el inicio del curso de Formación para 150 Agentes de Policía. Este se desarrollará en el Instituto Superior de Seguridad Pública durante un año lectivo 2025/2026.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad confirmaron que ya comenzó la etapa de presentación de carpetas con estudios médicos, requisito inicial para los aspirantes. Una vez superada esta instancia, los mismos deberán rendir pruebas físicas y de conocimiento, que definirán el orden de mérito para cubrir las vacantes disponibles

Durante el curso, los alumnos recibirán la formación básica indispensable para desempeñarse en el Cuerpo de Seguridad – Escalafón General, con un enfoque en el respeto a los derechos humanos y la capacitación permanente. Cabe aclarar que los ingresantes no revisten como personal policial en esta etapa, sino como alumnos en formación

El decreto también faculta al Ministerio de Seguridad a disponer las bajas de quienes no cumplan con el plan de estudios o con el Reglamento Interno de Convivencia, aprobado por resolución ministerial.

