For Ever visitará a Talleres con el objetivo de asegurar su lugar en el Reducido

For Ever visitará a Talleres de Remedios de Escalada el próximo sábado, en el marco de la 33ª y penúltima fecha de la zona «B» de la Primera Nacional de fútbol. El encuentro se realizará en el Estadio Pablo Comelli, comenzará a las 15.30 horas y contará con el arbitraje de Carlos Córdoba, asistido por Nahuel Rasullo y Malvina Schiell, mientras que el cuarto árbitro será Kevin Alegre.

Se trata de un encuentro clave para el Negro, que buscará asegurar su lugar en el Reducido si logra vencer al Albirrojo, descendido el último fin de semana. Cabe mencionar que los chaqueños vienen de ganarle a Estudiantes de Río Cuarto (2-0), puntero de la zona B.

Esta victoria lo posicionó en el sexto lugar de la tabla con 52 puntos. Es preciso recordar que a la primera fase del Reducido clasifican los equipos que terminen del segundo al octavo puesto de cada zona y, en cuartos de final, se suma el perdedor de la final por el primer ascenso.

Por su parte, Ricardo Pancaldo definirá el 11 titular recién en el entrenamiento del jueves. Sin embargo, ya sabe que deberá realizar una variante obligada, porque el lateral izquierdo Alan Luque llegó a la quinta tarjeta amarilla en el último partido.

El Albinegro estará viajando rumbo a Buenos Aires en la noche del jueves, a las 21 horas, más precisamente.

