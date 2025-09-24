Estados Unidos negocia con Argentina un swap por US$ 20.000 millones

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que se encuentra negociando con la Argentina un swap de monedas por US$ 20.000 millones para reforzar las reservas del Banco Central. El anuncio se da en medio de la campaña electoral y luego del encuentro entre el presidente Javier Milei y Donald Trump en Nueva York.

A través de un extenso mensaje en la red social X, Bessent aseguró que Estados Unidos está dispuesto a comprar bonos de deuda argentina en dólares y a otorgar un préstamo stand-by directo a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF). El funcionario enfatizó que la administración Trump dará un «total respaldo» al país en el «camino hacia el histórico retorno a la prosperidad».

«Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de su principal deuda», adelantó el funcionario norteamericano.

En su publicación, Bessent detalló las acciones que su equipo y la Casa Blanca tienen listas para asistir a la Argentina:

Swap de monedas: en negociación por US$20.000 millones para sostener reservas y evitar volatilidad excesiva.

Compra de bonos argentinos en dólares: «Estamos listos para hacerlo según lo requieran las condiciones», afirmó. También aclaró que el Tesoro podría comprar deuda en mercados secundarios o incluso de manera primaria.

Préstamo directo vía ESF: conversaciones activas con el equipo de Milei para implementar un financiamiento de emergencia.

Revisión de beneficios fiscales: trabajo conjunto con el gobierno argentino para eliminar exenciones a productores de materias primas que convierten divisas

El anuncio tuvo efecto inmediato en Wall Street, donde acciones y bonos argentinos registraron subas tras conocerse la noticia. Bessent también adelantó que empresas norteamericanas evalúan inversiones directas en el país, condicionadas al resultado de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Comentarios