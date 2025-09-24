Encontraron asesinadas a las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza

La búsqueda de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada mientras subían a una camioneta blanca, terminó de la peor manera: este miércoles, sus cuerpos fueron hallados asesinados y descuartizados en una vivienda allanada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela.

El hallazgo se produjo tras un trabajo de la DDI de La Matanza, que rastreó el celular de una de las víctimas hasta una antena ubicada a más de 30 kilómetros del lugar donde fueron vistas por última vez. Al ingresar al domicilio, la Policía encontró a dos personas limpiando la casa en medio de un fuerte olor a lavandina y con visibles rastros de sangre.

En paralelo, cuatro personas fueron detenidas, entre ellas una pareja de nacionalidad peruana que sería la dueña de la propiedad y que fue arrestada en un hotel alojamiento de la zona. Según los investigadores, serían quienes intentaron borrar pruebas del crimen.

La confirmación de la identidad de las víctimas llegó de la mano de Antonio, abuelo de Morena y Brenda, quien expresó conmovido ante la prensa: «Pasó el desenlace que no queríamos. Nos confirmaron que sí, son ellas. Ahora lo que sigue es la autopsia y reunirnos para ver qué hacemos. Es un gran drama el que estamos viviendo».

Horas antes, el mismo hombre había relatado que se enteró de la noticia por un familiar que lo vio en televisión: «Lo único que pedía era que aparezcan las nenas. No sé en qué andaban. Morena siempre me decía que trabajaba de camarera».

De acuerdo con fuentes policiales, la principal hipótesis apunta a que las jóvenes habrían sido asesinadas en el marco de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. Los celulares de las víctimas también habrían marcado actividad en esa zona.

Brenda y Morena tenían 20 años, mientras que Lara, la menor del grupo, apenas 15. La investigación está a cargo del fiscal Gastón Dupláa, de La Matanza, aunque no se descarta que la causa pase a una fiscalía de Florencio Varela, jurisdicción donde se presume se cometió el crimen.

Vecinos de la vivienda allanada manifestaron su sorpresa ante lo ocurrido. «Es una casa grande, no un aguantadero. Estamos todos consternados. Es como que mañana salgas a la vereda y te encontrás con una escena como esta», relató uno de ellos.

Fuente:diariochaco