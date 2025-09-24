En Chaco solo el 3% de estudiantes completa el secundario con aprendizajes adecuados

Un informe de Argentinos por la Educación muestra que solo el 10% de los alumnos que iniciaron la primaria en 2013 egresan en 2024 con aprendizajes satisfactorios. Chaco tiene el peor resultado del país, con apenas el 3%.

En Chaco, solo 3 de cada 100 estudiantes completa el colegio secundario en tiempo y forma. La cifra se desprende del último informe de Argentinos por la Educación, una organización que mide datos del desempeño escolar en cada provincia. En ese sentido, a nivel nacional, 10 de cada 100 alumnos que iniciaron primer grado en 2013 alcanzaron el último año de la escuela secundaria en 2024, con conocimientos adecuados tanto en Lenga como en Matemática.

El informe se basa en los resultados de un relevamiento anual y de las pruebas Aprender 2024. En ese sentido, los números destacan que en Chaco 51 de cada 100 alumnos completó los 12 años de escolaridad en tiempo y forma; sin embargo, solo 3 de cada 100 lo completaron con conocimientos satisfactorios.

Con ese panorama, la provincia se sitúa entre los distritos con peores resultados, superado por Santiago del Estero, Misiones y Catamarca, todas provincias con 4%, lejos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde el 23% de estudiantes egresa con conocimientos acordes a los 12 años de escolaridad.

COMPARACIÓN ENTRE MATEMÁTICA Y LENGUA

De acuerdo a las cifras aportadas por el informe, a nivel nacional, el problema radica en Matemática, materia en la que estudiantes presentaron una caída en el aprendizaje de 5,5%. En contrapartida, Lengua tuvo un repunte en promedio de 2,7%, siendo Chaco una de las provincias que más progreso tuvieron, con 12,5 puntos porcentuales.

Fuente:diariochaco

