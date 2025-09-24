Emerenciano Sena y Marcela Acuña, a los gritos en una nueva audiencia preliminar

La 24ª audiencia preliminar por el femicidio de Cecilia Strzyzowski comenzó con disturbios en la Cámara Segunda en lo Criminal. Marcela Acuña y Emerenciano Sena fueron protagonistas de incidentes en la previa a una nueva jornada preliminar, de cara al juicio por jurado que comenzará el 28 de octubre.

Imputados como partícipes primarios, tanto Acuña como Sena provocaron alborotos antes de que se desarrolle una nueva audiencia. A los gritos, los padres de César Sena pidieron volver a las celdas y no iniciar con la jornada, por lo que el desarrollo de la audiencia se demoró varios minutos.

En medio de los disturbios, Emerenciano reclamó que su malestar y el de su familia radica en presuntos casos de maltrato carcelario. La situación escaló en tensión, por lo que debió intervenir la jueza Dolly Fernández para que los imputados se calmen y comiencen la audiencia.

Se conoció, además, que Emerenciano presentó un escrito este martes, en el que aseguró que no quería presentarse a las audiencias y argumentó que la jueza estaría a favor de la Fiscalía.

Ayer, se confirmó que el Centro de Estudios Judiciales, ubicado frente a la plaza 25 de Mayo, en Resistencia será la sede para el juicio por jurados; en tanto que en el Centro de Convenciones Gala, el próximo martes se hará la selección de quienes integren el jurado.

El juicio comenzará el 28 de octubre a las 7, y durante el proceso se juzgará a la familia Sena y cuatro acusados de encubrimiento. Para ello, se prevén 13 audiencias hasta el 20 de noviembre, con la posibilidad de sumar más jornadas, de ser necesario. Las fechas fijadas son los días 28, 29 y 30 de octubre, y 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, todas a las 7.

