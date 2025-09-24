Dos detenidos por una presunta estafa virtual con turnos falsos

Los implicados ofrecían turnos con un consultorio médico y pedían el pago de una seña.

La Policía del Chaco detuvo este miércoles, en Barranqueras, a dos personas acusadas de realizar una estafa virtual a través de WhatsApp, donde ofrecían turnos médicos falsos y pedían dinero por adelantado.

La investigación comenzó con la denuncia de una empleada de un consultorio de Resistencia, quien contó que varios pacientes habían recibido mensajes de un número que pertenecía al establecimiento pero que había sido dado de baja hace más de un año. Con esa línea, los estafadores ofrecían turnos y pedían señas mediante transferencias bancarias.

Con la colaboración de la División Delitos Tecnológicos, la policía identificó a los sospechosos y montó tareas de vigilancia. Finalmente, este miércoles a las 11.40, fueron arrestados en el barrio La Lomita.

Los detenidos fueron notificados de su aprehensión y trasladados al Departamento Cibercrimen, mientras la causa continúa bajo investigación.

Fuente:datachaco

Comentarios