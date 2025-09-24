Detuvieron a dos colombianos por amenazas a feriantes en el microcentro

Intervino el personal de la División Caminantes, en la feria ubicada en calles Santiago del Estero y Santa María de Oro, luego de que dos jóvenes extranjeros amenazaran a comerciantes del lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 de este martes, cuando un personal de la División Caminante, quien patrullaba por la calles Santiago del Estero y Santa María de Oro, fue alertado por empleados de la feria que dos hombres habían llegado preguntando por un hombre.

Ante la negativa de los feriantes, ambos comenzaron a amenazarlos. Uno de ellos sostenía una bandolera, dando a entender que tenía un arma de fuego.

De inmediato, solicitó apoyo y al intentar dialogar con los individuos, reaccionaron con golpes de puño.

Finalmente, terminaron demorados. Se trataba de dos sujetos de 18 y 19 años, ambos colombianos con domicilio en la provincia de Corrientes.

Luego, los uniformados establecieron que llevaban $69.400 en efectivo, siete cartas con inscripciones de «nombre, fecha y monto», y una remera con la inscripción «Pablo Escobar». Todos los elementos fueron secuestrados.

