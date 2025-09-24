Detenido por agredir y amenazar a su expareja en Barranqueras: «Te voy a pegar dos tiros»

La mujer empezó recibiendo amenazas desde la tarde, las mismas se extendieron hasta la noche y en cada lugar al que ella se dirigía el hombre se hacía presente.

En la noche de este martes, un hombre fue aprehendido por el personal policial tras una denuncia por lesiones leves y amenazas en el marco de un presunto caso de violencia de género.

Según el parte oficial, la víctima, S.M de 26 años, relató que su ex pareja —con quien mantuvo una relación de ocho años y tiene un hijo en común— la persiguió e interceptó en dos ocasiones en la zona de las calles Alem y Los Andes. El hecho comenzó durante la tarde, cuando el sospechoso se acercó al domicilio de la hermana de la denunciante y profirió insultos.

Alrededor de las 21:00, cuando la víctima salió con un amigo a comprar, el hombre identificado como R.A.Al de 33 años, interceptó a la pareja, la increpó con frases como «¿qué anduviste todo el día con él, puta?» y, según consta en la denuncia, la golpeó con el puño en la zona de las costillas. Tras retirarse en una motocicleta, la víctima volvió al lugar y fue nuevamente atacada verbalmente; el agresor abrió el baúl de su moto y profirió amenazas de muerte —»te voy a pegar dos tiros, te voy a matar»— aunque no pudo extraer ningún arma.

La víctima ingresó a la vivienda de su hermana y llamó a la policía por temor. Por tareas de prevención y recorridas, la fuerza policial demoró al sospechoso. La damnificada fue trasladada a la División de Medicina Legal, donde constataron lesiones de carácter leve.

La Fiscalía de Género en turno dispuso la notificación de la aprehensión en la causa caratulada como supuestas lesiones leves y amenazas en contexto de violencia de género, y ordenó la identificación del imputado en el D.A.P. (Dirección de Antecedentes Penales) para continuar con las actuaciones.

