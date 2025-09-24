Demoras para cruzar a Corrientes: chocó un colectivo contra una camioneta

Un nuevo choque lentifica el tránsito en hora pico para cruzar de una provincia a la otra, esta vez, antes del peaje.

Septiembre estuvo marcado por el caos en el Puente General Manuel Belgrano. La gran cantidad de autos diarios ( y más en hora pico) dificulta cada vez más el poder cruzar de una provincia a la otra, sobre todo teniendo en cuenta que también se encuentran en medio de la calzada los elementos de quienes trabajan por las noches en el viaducto.

Este miércoles por la siesta, chocaron un colectivo Chaco-Corrientes y una camioneta 4X4 a la salida de la rotonda, llegando al peaje con dirección hacia la provincia de Corrientes.

A pocos días del último grave accidente que conmocionó a ambas provincias, un nuevo siniestro vial reaviva el debate sobre las medidas que deberían adoptarse.

Fuente:diariochaco

