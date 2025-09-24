Así fue la detención del narcotraficante con 11 kilos de cocaína en El Impenetrable

La droga estaba marcada con el sello del «delfín blanco», un símbolo utilizado por una organización narco-criminal transnacional con vínculos en la región, que ya había sido detectado hace tres meses en un cargamento incautado a hombres y mujeres de La Leonesa.

La Policía terminó con la detención de un hombre de 41 años que transportaba más de 11 kilos de cocaína en un automóvil en la zona del Paraje Tres Pozos de Sauzalito, en El Impenetrable.

Mientras los de seguridad hacían patrullaje desde el río en una embarcación, vieron a dos hombres en la costa chaqueña con una bolsa de nylon celeste, quienes al advertir la presencia de los uniformados huyeron hacia una zona boscosa.

Ante la situación se implementó un operativo cerrojo, tanto terrestre como fluvial. Un poco más tarde, alrededor de las 11, efectivos que patrullaban en un móvil policial detectaron un vehículo blanco con vidrios polarizados que, al notar la presencia de la patrulla, intentó darse a la fuga realizando maniobras peligrosas. Tras una persecución, el conductor frenó de manera brusca e intentó huir a pie con una bolsa de gran tamaño, pero fue reducido rápidamente por los efectivos.

Con la presencia de testigos, se procedió a abrir el paquete, que contenía once envoltorios tipo «panes» con una sustancia compacta de color blanquecino. Posteriormente, personal especializado de Drogas realizó la prueba de campo, que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína. El pesaje total fue de 11,257 kilos.

El detenido fue identificado como R.A.D., alias «Moncho», de 41 años, comerciante y domiciliado en la planta urbana de la localidad. Además de la droga, la Policía secuestró un automóvil Toyota Etios blanco y un teléfono celular.

Lo particular del hallazgo es que los paquetes estaban marcados con el sello del «delfín blanco», un símbolo utilizado por una organización narco-criminal transnacional con vínculos en la región.

Selló del «Delfín blanco».

Este mismo distintivo ya había sido detectado hace tres meses en un cargamento incautado a hombres y mujeres de La Leonesa, quienes introducían la droga desde Bolivia hacia Salta, donde era acopiada antes de su distribución en Resistencia.

