Allanamiento por supuesto microtráfico en Resistencia: secuestran cocaína y más de $220 mil

Efectivos de la División Microtráfico Metropolitana llevaron a cabo un allanamiento en un inmueble ubicado en avenida Lavalle al 1750 de Resistencia .

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 5, a cargo de la Dra. Belén Chapresto, y solicitado por la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2, conducida por la Dra. Ana Mariángeles Benítez, quien estuvo representada en el lugar por el ayudante fiscal Dr. Facundo Rivera.

Como resultado del operativo, la Policía secuestró:

96 envoltorios tipo bochitas con 14,1 gramos de cocaína.

Recortes de polietileno utilizados para el fraccionamiento.

$222.400 en efectivo.

Un hombre de 46 años fue detenido y la fiscal Benítez dispuso el secuestro formal de todos los elementos incautados.

