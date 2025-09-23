Tras la reunión entre Milei y Trump, el dólar oficial cerró en $ 1385

El dólar oficial avanzó $ 10 desde el mediodía y el blue se ubicó en $1.410 para la venta.

Los mercados reaccionaron este martes con una baja generalizada en las cotizaciones del dólar paralelo y financiero, luego del encuentro que mantuvo el presidente argentino, Javier Milei, con el mandatario estadounidense Donald Trump durante la mañana.

El dólar blue cayó un 4,47%, ubicándose en $ 1.390 para la compra y $ 1.410 para la venta. Se trata de una de las bajas más pronunciadas de las últimas semanas en el segmento informal.

En el mercado oficial, la divisa también mostró retrocesos: se ofreció a $ 1.335 para la compra y $ 1.385 para la venta (subió $ 10 más desde este mediodía), con una variación negativa del 3,26%.

El dólar MEP retrocedió un 1,64%, quedando en $ 1.398,80 para la compra y $ 1.403,30 para la venta. En tanto, el contado con liquidación (CCL) operó en $ 1.407,30 y $ 1.410,30, con una caída de 1,36%.

Fuente:diariochaco

Comentarios