Shell volvió a incrementar el precio de sus combustibles

En total, el precio se disparó alrededor de un 8% en casi dos meses. Los incrementos se vienen dando de manera sucesiva: el 31 de agosto, el 6 de septiembre, 7 de septiembre, y el 13 de septiembre.

La petrolera Shell aplicó un nuevo aumento en los precios de los combustibles, sumando su quinta suba en menos de un mes, lo que refleja una fuerte presión sobre los consumidores argentinos.

Según lo que se observa en las pantallas de los surtidores, la nafta premium ya alcanza los $1.767 por litro, mientras que la nafta súper también se mantiene en valores altos.

Este nuevo incremento toma por sorpresa a los usuarios, debido a que, desde junio, el Gobierno derogó la obligación que tenían las estaciones de servicio de informar sobre las modificaciones de los precios en combustibles.

«De esta manera, estamos quitando trabas burocráticas y dándole más libertad al sector privado», expresaron desde la Secretaría de Energía.

Los incrementos se vienen dando de manera sucesiva: el 31 de agosto, el 6 de septiembre, 7 de septiembre, y el 13 de septiembre. Con la actualización del 22 de septiembre, el combustible se mantiene en alza.

El último incremento se oficializó el 29 de agosto. De acuerdo con el documento oficial, los aumentos imponibles deberán perfeccionarse entre el 1 y el 30 de septiembre. En línea con esto, se determinó que el impuesto sobre los combustibles líquidos aplicados a la nafta sin plomo y la nafta virgen sea de $10.523.

En el caso de los valores que afectarán al gasoil, se anunció que serán $8.577 correspondientes al incremento por monto fijo actualizado y que se sumarán otros $4.644 de la suba por monto fijo actualizado del gravamen-tratamiento diferencial.

Fuente:datachaco

Comentarios