Se habilitaron tres Centros de Atención Primaria de Salud en El Impenetrable

El Gobernador encabezó el acto de apertura de los Centros que se ubican en distintos parajes de la la región.

 

Están equipados con sala de espera, enfermería, baño adaptado, depósito, farmacia y sanitarios.

El Gobernador Leandro Zdero habilitó este martes, 3 nuevos Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) en distintos parajes de El Impenetrable chaqueño: el CAPS «El Recreo», el CAPS «La Laguna» y el Centro de Salud de Nivel 1 «Campo del Niño». Las obras fueron financiadas íntegramente con recursos provinciales y forman parte del compromiso de fortalecer el sistema sanitario en toda la provincia.

 

El gobernador estuvo acompañado del ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, y el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, quienes destacaron la importancia de dotar a cada comunidad de instalaciones adecuadas para la atención primaria.

 

 

Están equipados con sala de espera, enfermería, baño adaptado, depósito, farmacia y sanitarios, lo que garantiza condiciones dignas tanto para pacientes como para el personal de salud. Cada edificio cuenta con 108 m² de construcción, que incluyen 78 m² cubiertos y 30 m² semicubiertos.

En su mensaje, el gobernador Zdero subrayó:

«Estos centros de salud son una muestra concreta de que nuestro compromiso con el Impenetrable no son solo palabras: son obras que mejoran la vida de cada familia y fortalecen la presencia del Estado donde más se necesita».

 

 

Los CAPS representan la puerta de entrada al sistema de salud y resultan fundamentales para garantizar la atención primaria, la prevención y la cercanía en la asistencia médica. Con estas inauguraciones, las comunidades de El Impenetrable cuentan desde hoy con instalaciones modernas y accesibles que fortalecen su calidad de vida.

 

Fuente:diariochaco

