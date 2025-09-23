Sáenz Peña: Jugadores de futbol acusados de agredir a un policía se presentaron ante la Justicia

Los futbolistas involucrados en la semifinal de la Liga Saenzpeñense, donde el efectivo Nahuel Aguirre Ferreyra sufrió fracturas en la nariz, se presentaron en Fiscalía junto a su abogado tras haber estado prófugos.

Durante la semifinal del Torneo de la Liga Saenzpeñense, entre el Club Belgrano y Unión, que se llevó a cabo el pasado sábado por la noche, ocurrió un violento episodio donde el policía Nahuel Exequiel Aguirre Ferreyra terminó con fracturas en la nariz. Por el hecho había tres sindicados que se encontraban prófugos.

En la jornada de este martes, los supuestos autores de la agresión, que fueron identificados como J. R. M. S. y J. S., se presentaron voluntariamente, alrededor de las 13 horas, en la Fiscalía local. Los tres llegaron en un vehículo particular junto a su representante legal, Pablo Manseravich.

Los mismos se entrevistaron con el fiscal Marcelo Fabián Soto, se retiraron del lugar y, cuando intentaron aprehenderlos, los sindicados junto a su representante exhibieron el oficio N° 598, donde consta que mantienen su libertad.

EL HECHO

Todo sucedió alrededor de las 22 horas del pasado sábado, en la cancha de Belgrano, cuando finalizó el partido entre ambos equipos. En ese momento, en medio de la cobertura policial a la terna arbitral, un jugador del Club Unión increpó e insultó a los referís por distintas jugadas. Según el informe oficial, el futbolista agredió con golpes de puño a personal policial y, después, se sumaron otros jugadores.

El efectivo Nahuel Exequiel Aguirre Ferreyra recibió impactos en el rostro que le provocaron fracturas en la nariz. A pesar de la agresión, los agentes lograron retirar a los árbitros del lugar, aunque las confrontaciones continuaron durante algunos minutos hasta que la situación se calmó.

A partir de la planilla arbitral y la identificación por número de camiseta, se estableció que los jugadores involucrados fueron R. J. A., S. J. S. y S. M. F. R., quienes abandonaron el predio por un portón trasero que da a la calle.

El fiscal de turno ordenó la captura de los acusados, quienes permanecían prófugos hasta el día de hoy. El policía herido, por su parte, fue atendido en el Hospital 4 de Junio y dado de alta tras recibir atención médica.

